49. Bölüm "İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı"

İslam ve İslami düşünce arasında bir fark var mı?

27 Eylül 2022 | 16:15
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Düşünce bizi mutlaka doğruya mı götürür? Düşünce sisteminin temel dayanağı ne? İslam ve İslami düşünce arasında bir fark var mı? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 49. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

03:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşüncesi

12:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı

24:00 Düşünce Bizi Mutlaka Doğruya mı Götürür?

28:30 Düşünce sisteminin temel dayanağı ne?

34:30 İslam Düşüncesinin Kavramsallaştırılması

38:00 İslam Düşüncesindeki İki Temel Kavram: İslam ve Düşünce

40:00 İslam ve İslami Düşünce Arasında Bir Fark Var mı?

01:08:00 Medeniyetlerin Varlığa Bakış Açısı

01:15:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı

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