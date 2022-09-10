5. Bölüm "İslam ve Batı Medeniyeti"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 5. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'nda konuşulan konular şöyle: Neo-Con ve Evanjelistler Medeniyetler Çatışması Tezinin Siyonizmle İlişkisi İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti Medeniyetler Çatışması ve Samuel P. Huntington