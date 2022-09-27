50. Bölüm "İslam Düşüncesinde Felsefe Anlayışı"

Akıl bütün sorunları çözer mi?

27 Eylül 2022 | 17:20
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 50. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşüncesi

18:00 İslam düşüncesinde felsefe anlayışı

41:00 İslam düşüncesinin ilahi ve beşeri boyutu

56:00 İslam düşüncesinde beşeri boyut

01:07:00 Allah ve evren arasındaki denge

01:15:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı

01:17:00 Akıl bütün sorunları çözer mi?

01:21:00 Tabiat ve insan arasındaki denge

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