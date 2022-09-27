50. Bölüm "İslam Düşüncesinde Felsefe Anlayışı"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 50. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşüncesi
18:00 İslam düşüncesinde felsefe anlayışı
41:00 İslam düşüncesinin ilahi ve beşeri boyutu
56:00 İslam düşüncesinde beşeri boyut
01:07:00 Allah ve evren arasındaki denge
01:15:00 İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı
01:17:00 Akıl bütün sorunları çözer mi?
01:21:00 Tabiat ve insan arasındaki denge