51. Bölüm "İslam Düşünce Anlayışında Akıl ve Vahiy İlişkisi"

İslam düşünce anlayışında akıl ve vahiy ilişkisi nasıl gerçekleşir? Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi nasıl gerçekleşti? Medeniyet tasavvurunda akıl vahiy ilişkisi nasıl olmalı? Akıl ve vahiy ilişkisnde İbn'ü Rüşd'ün etkisi nedir?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 51. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam düşünce anlayışında akıl ve vahiy ilişkisi

12:00 Varlığın bir bütün olarak algılanması

01:00:00 Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi

01:20:00 Medeniyet tasavvurunda akıl vahiy ilişkisi

01:32:00 Akıl ve vahiy ilişkisnde İbn'ü Rüşd'ün etkisi