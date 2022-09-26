52. Bölüm " İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 52. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu
06:00 İslam Düşüncesinde Tevhid Kavramı
10:00 İslam Düşüncesinde Tevhid Anlayışı
58:00 İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu
01:10:00 İslam Düşünce Anlayışında Tevhid ve Vahiy