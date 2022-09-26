Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 53. bölümüyle sizlerle❗
Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Hisham Altalib konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Düşüncesinde Tevhid İnancı
05:00 İslam Düşüncesinde Tevhid ve Faruki'nin Yaklaşımı
01:05:00 İslam Düşüncesinde Tevhid ve Faruki'nin Yaklaşımı