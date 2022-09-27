54. Bölüm " İslam Düşüncesinde Tevhidin Medeniyet Boyutu"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 54. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam düşüncesinde Tevhidin medeniyet boyutu
36:00 İslam medeniyetinin Tevhid algısı
01:20:00 Tarihin öznesi olmanın gerektirdiği bir boyut: Bilgi Boyutu
01:30:00 Tevhid anlayışının en önemli unsuru: Şühud ile gayb alemi ayrımı