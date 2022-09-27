55. Bölüm "İslam Altın Çağının Oluşum Süreci"

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 55. bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam altın çağının oluşum süreci
50:00 İslam medeniyetinin altın çağı oluşum süreci
56:00 İslam Medeniyeti Altın Çağı Gözde Topluluğu: Muhacir - Ensar Birliği
01:10:00 İslam altın çağı ve medeniyetle ilişkisi