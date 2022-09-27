55. Bölüm "İslam Altın Çağının Oluşum Süreci"

İslam altın çağı ve medeniyetle ilişkisi

27 Eylül 2022 | 16:37
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 55. bölümüyle sizlerle❗

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam altın çağının oluşum süreci

50:00 İslam medeniyetinin altın çağı oluşum süreci

56:00 İslam Medeniyeti Altın Çağı Gözde Topluluğu: Muhacir - Ensar Birliği

01:10:00 İslam altın çağı ve medeniyetle ilişkisi

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