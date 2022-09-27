İslam medeniyetinde hak ve hukuka riayet neden bu kadar önemliydi? İslam medeniyetinde ahlak anlayışı nasıl bu kadar gelişti? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 57. bölümüyle sizlerle❗

Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.

Medeniyet Mirası her çarşamba 14.00'te Vav TV'de sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Altın Çağının Oluşumu: Medine

32:00 İslam Medeniyetinde Hak ve Hukukun Önemi

38:00 Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu

50:00 İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı

01:18:00 İslam Altın Çağında Savaş ve Barış Dönemi