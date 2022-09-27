İslam medeniyetinde hak ve hukuka riayet neden bu kadar önemliydi? İslam medeniyetinde ahlak anlayışı nasıl bu kadar gelişti? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 57. bölümüyle sizlerle❗
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
Medeniyet Mirası her çarşamba 14.00'te Vav TV'de sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Altın Çağının Oluşumu: Medine
32:00 İslam Medeniyetinde Hak ve Hukukun Önemi
38:00 Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu
50:00 İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı
01:18:00 İslam Altın Çağında Savaş ve Barış Dönemi