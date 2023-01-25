76. Bölüm | İslam Düşüncesinde Felsefe

İslam medeniyetinde felsefenin gelişim süreci nasıl başladı? İslam medeniyetinin oluşum ve gelişiminde felsefenin önemi nedir? İslam düşünce anlayışının günümüzdeki varlığının önemi nedir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 76. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam düşüncesinde tasavvuf, kelam ve felsefe
05:00 İslam medeniyetinde felsefenin gelişim süreci
18:15 İslam medeniyetinin oluşum ve gelişiminde felsefenin önemi
45:00 İslam düşüncesinde felsefe
01:00:00 İslam düşünce anlayışında vahiy
01:05:00 İslam düşünce anlayışının günümüzdeki varlığı
01:26:00 İslam medeniyetinde felsefenin gelişim süreci