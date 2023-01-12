77. Bölüm | İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 77. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim
25:00 İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
33:00 Arapçanın Evrensel Bir Dile Dönüşmesi
37:00 İslam Medeniyetinde Bilim Dilinin Oluşma Süreci
41:00 Dil mi Düşünceyi Etkiliyor, Düşünce mi dili?
55:00 Medeniyetler gelişiminde dilin önemi