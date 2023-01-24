78. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Edebiyat

İslam medeniyetinde edebiyatın yeri nedir? Edebiyat medeniyete nasıl etki etmiştir? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 78. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Turan Karataş konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam Medeniyeti ve Edebiyat
04:00 Edebiyat ve medeniyet ilişkisi
36:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi
01:08:00 İslam medeniyetinde edebiyatın yeri
01:31:00 Edebiyatın medeniyete etkisi