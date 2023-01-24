78. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Edebiyat

İslam medeniyetinde edebiyatın yeri nedir?

25 Ocak 2023 | 12:18
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İslam medeniyetinde edebiyatın yeri nedir? Edebiyat medeniyete nasıl etki etmiştir? Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 78. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Turan Karataş konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 İslam Medeniyeti ve Edebiyat

04:00 Edebiyat ve medeniyet ilişkisi

36:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi

01:08:00 İslam medeniyetinde edebiyatın yeri

01:31:00 Edebiyatın medeniyete etkisi

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