79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 79. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Şakir Diclehan konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet
04:00 Medeniyet ve Edebiyat arasında nasıl bir ilişki var?
27:00 Medeniyet bağlamında Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi
37:00 Maraş'ın kültür merkezi oluşu ve Karakoç'a etkileri
01:00:00 Karakoç'un Medeniyet Tasavvuru
01:04:00 Karakoç "Diriliş" derken neyi kastediyordu?
01:30:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet