79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 79. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Şakir Diclehan konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

04:00 Medeniyet ve Edebiyat arasında nasıl bir ilişki var?

27:00 Medeniyet bağlamında Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi

37:00 Maraş'ın kültür merkezi oluşu ve Karakoç'a etkileri

01:00:00 Karakoç'un Medeniyet Tasavvuru

01:04:00 Karakoç "Diriliş" derken neyi kastediyordu?

01:30:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet