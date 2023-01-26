79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

Medeniyet ve edebiyat arasında nasıl bir ilişki var?

26 Ocak 2023 | 14:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 79. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Dr. Şakir Diclehan konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

04:00 Medeniyet ve Edebiyat arasında nasıl bir ilişki var?

27:00 Medeniyet bağlamında Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi

37:00 Maraş'ın kültür merkezi oluşu ve Karakoç'a etkileri

01:00:00 Karakoç'un Medeniyet Tasavvuru

01:04:00 Karakoç "Diriliş" derken neyi kastediyordu?

01:30:00 Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

57. Bölüm I Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu
57. Bölüm I Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu 27 Eylül 2022 | 16:40
İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Kelam ve Felsefe | Medeniyet Mirası (73. Bölüm)
İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Kelam ve Felsefe | Medeniyet Mirası (73. Bölüm) 28 Aralık 2022 | 06:44
74. Bölüm | Tasavvuf, Kelam ve Felsefe
74. Bölüm | Tasavvuf, Kelam ve Felsefe 29 Aralık 2022 | 11:10
75. Bölüm | İslam Medeniyetinde Felsefe
75. Bölüm | İslam Medeniyetinde Felsefe 05 Ocak 2023 | 17:45
76. Bölüm | İslam Düşüncesinde Felsefe
76. Bölüm | İslam Düşüncesinde Felsefe 25 Ocak 2023 | 15:15
77. Bölüm | İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim
77. Bölüm | İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim 12 Ocak 2023 | 12:57
78. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Edebiyat
78. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Edebiyat 25 Ocak 2023 | 12:18
79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet
79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet 26 Ocak 2023 | 14:57