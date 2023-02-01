İslam'a saldırının sebebi bir medeniyet problemi mi? Batı kültürel çıkmazlarını İslam'a saldırıyla mı örtüyor? İslam'a saldırı fikir özgürlüğü olarak mı yansıtılıyor? İsveç'te Kur'an yakılma olayına gerekli tepki verildi mi? Batı'nın çelişik tutumlarının dünyaya verdiği zararları nelerdir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 80. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 Batı'da Kur'an'a karşı saldırı
04:30 İslam'a saldırının sebebi bir medeniyet problemi mi?
06:30 Batı kültürel çıkmazlarını İslam'a saldırıyla mı örtüyor?
08:50 İslam'a saldırı fikir özgürlüğü olarak mı yansıtılıyor?
27:00 Dünyadaki İslamofobide siyonizm etkisi var mı?
32:00 İsveç'te Kur'an yakılma olayına gerekli tepki verildi mi?
35:00 Kur'an'a yapılan bu saygısızlığa dünya neden sessiz kalıyor?
56:00 Avrupa'nın İslam ile tanışması ve İslamofobi yaklaşımı
01:05:00 Batı'nın çelişik tutumlarının dünyaya verdiği zararlar
01:25:00 İslam'a yapılan saygısızlığın önüne nasıl geçilir?