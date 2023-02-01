80. Bölüm | Kur'an'a Karşı Saldırı

İslam'a saldırının sebebi bir medeniyet problemi mi?

01 Şubat 2023 | 23:14
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İslam'a saldırının sebebi bir medeniyet problemi mi? Batı kültürel çıkmazlarını İslam'a saldırıyla mı örtüyor? İslam'a saldırı fikir özgürlüğü olarak mı yansıtılıyor? İsveç'te Kur'an yakılma olayına gerekli tepki verildi mi? Batı'nın çelişik tutumlarının dünyaya verdiği zararları nelerdir?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 80. bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

02:00 Batı'da Kur'an'a karşı saldırı

04:30 İslam'a saldırının sebebi bir medeniyet problemi mi?

06:30 Batı kültürel çıkmazlarını İslam'a saldırıyla mı örtüyor?

08:50 İslam'a saldırı fikir özgürlüğü olarak mı yansıtılıyor?

27:00 Dünyadaki İslamofobide siyonizm etkisi var mı?

32:00 İsveç'te Kur'an yakılma olayına gerekli tepki verildi mi?

35:00 Kur'an'a yapılan bu saygısızlığa dünya neden sessiz kalıyor?

56:00 Avrupa'nın İslam ile tanışması ve İslamofobi yaklaşımı

01:05:00 Batı'nın çelişik tutumlarının dünyaya verdiği zararlar

01:25:00 İslam'a yapılan saygısızlığın önüne nasıl geçilir?

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