82. Bölüm I Kahramanmaraş depremi ve medeniyet

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 82. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi ve medeniyet
16:00 Afet zamanlarında arama kurtarmanın hayati önemi
28:00 Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi
47:00 Depremle ortaya çıkan dinamikler: Medeniyet Duruşu