Bilim ve Tıp Tarihi Açısından İbn-i Sina | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla İbn-i Sina'nın yaşadığı döneme etkileri konuşuldu
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İslam bilim ve fikir dünyasında çığır açan İbn-i Sina
04:00 İbn-i Sina'nın yaşadığı döneme etkileri
10:30 İbn-i Sina'nın dünya bilim tarihini etkileyen "El- Kanun Fi't Tıbb" Eseri
28:00 İslam bilim ve fikir dünyasında çığır açan İbn-i Sina
35:00 İbn-i Sina'nın tıp alanında bıraktığı eserler
51:00 İslam Medeniyetinin altın çağlarında bilginin önemi
59:00 İbn-i Sina'nın tıp anlayışı ve tedavi yöntemleri
01:16:00 İbn-i Sina'nın tıp alanında yaptığı çalışmalar
01:25:00 Bilim ve tıp tarihi açısından İbn-i Sina
01:30:00 İslam Medeniyetinin altın çağının öncü isimleri