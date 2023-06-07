Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı
Türkiye Yüzyılı geleceğe ne vadediyor?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
03:00 Bütüncül Bakış ve Medeniyet Perspektifi: Türkiye Yüzyılı
08:20 Türkiye Yüzyılı Geleceğe Ne Vadediyor?
23:05 Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı
37:45 Batı'nın Türkiye'ye Yönelik Bakış Açısı Değişti mi?
39:50 Türkiye'nin Günümüzde Afrika Medeniyetine Yaklaşımı Nasıl?
51:23 Türkiye Yüzyılı ve İslamofobi
52:50 Batı Kaynaklı Yayınlarda "Türkiye Algısı"
01:16:05 Sultan II. Abdülhamid'e Karşı Yapılan Düşmanlık
01:26:55 Batı, II. Abdülhamid'e Neden Düşman Oldu?