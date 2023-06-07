Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı geleceğe ne vadediyor?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

03:00 Bütüncül Bakış ve Medeniyet Perspektifi: Türkiye Yüzyılı

08:20 Türkiye Yüzyılı Geleceğe Ne Vadediyor?

23:05 Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı

37:45 Batı'nın Türkiye'ye Yönelik Bakış Açısı Değişti mi?

39:50 Türkiye'nin Günümüzde Afrika Medeniyetine Yaklaşımı Nasıl?

51:23 Türkiye Yüzyılı ve İslamofobi

52:50 Batı Kaynaklı Yayınlarda "Türkiye Algısı"

01:16:05 Sultan II. Abdülhamid'e Karşı Yapılan Düşmanlık

01:26:55 Batı, II. Abdülhamid'e Neden Düşman Oldu?