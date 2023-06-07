VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı 07 Haziran 2023 09:06
Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği (87. Bölüm) 27 Mayıs 2023 03:05
84. Bölüm | Erdemli Şehir ve Geleceğin Şehirleri 27 Mayıs 2023 03:05
83. Bölüm I Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir 27 Mayıs 2023 03:05
82. Bölüm I Kahramanmaraş depremi ve medeniyet 27 Mayıs 2023 03:05
81. Bölüm I Tabii afetler, din ve toplum 27 Mayıs 2023 03:05
80. Bölüm | Kur'an'a Karşı Saldırı 27 Mayıs 2023 02:05
79. Bölüm | Sezai Karakoç, Edebiyat ve Medeniyet 27 Mayıs 2023 02:05
78. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Edebiyat 27 Mayıs 2023 02:05
77. Bölüm | İslam Altın Çağının Başlangıcı ve Bilim 27 Mayıs 2023 02:05
76. Bölüm | İslam Düşüncesinde Felsefe 27 Mayıs 2023 02:05
75. Bölüm | İslam Medeniyetinde Felsefe 27 Mayıs 2023 02:05
74. Bölüm | Tasavvuf, Kelam ve Felsefe 27 Mayıs 2023 02:05
İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Kelam ve Felsefe | Medeniyet Mirası (73. Bölüm) 27 Mayıs 2023 02:05
57. Bölüm I Medine'de Güzel Ahlak: Güven Toplumu 27 Mayıs 2023 02:05
55. Bölüm | İslam Altın Çağının Oluşum Süreci 27 Mayıs 2023 02:05
54. Bölüm | İslam Düşüncesinde Tevhidin Medeniyet Boyutu 27 Mayıs 2023 02:05
53. Bölüm | İslam Düşüncesinde Tevhid ve Faruki'nin Yaklaşımı 27 Mayıs 2023 02:05
52. Bölüm | İslam Düşüncesinin Tevhid Boyutu 27 Mayıs 2023 02:05
51. Bölüm | İslam Düşünce Anlayışında Akıl ve Vahiy İlişkisi 27 Mayıs 2023 01:05
50. Bölüm | İslam Düşüncesinde Felsefe Anlayışı 27 Mayıs 2023 01:05
49. Bölüm | İslam Medeniyeti ve İslam Düşünce Anlayışı 27 Mayıs 2023 01:05
48. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ramazan ve Oruç 27 Mayıs 2023 01:05
47. Bölüm | Dinamik Medeniyetin Yüksek Unsuru: Tefekkür 27 Mayıs 2023 12:05
46. Bölüm | Medeniyetlerde Hukuk Sistemi 27 Mayıs 2023 12:05
45. Bölüm | Adalet Mefhumu 27 Mayıs 2023 12:05
44. Bölüm | Dünya görüşü 27 Mayıs 2023 12:05
43. Bölüm | İslam medeniyeti 27 Mayıs 2023 12:05
41. Bölüm | Medeniyetlerin Çöküşü ve Batı Medeniyeti 27 Mayıs 2023 12:05
40. Bölüm | Medeniyetlerin Çöküşü 27 Mayıs 2023 12:05
39. Bölüm | Medeniyetlerin Yükselişi 27 Mayıs 2023 12:05
38. Bölüm | Beşeri İlişkilerde Adab-ı Muaşeret 27 Mayıs 2023 12:05
37. Bölüm | Dünyayı Etkileyen Medeniyetlerin Yükselişi 27 Mayıs 2023 12:05
35. Bölüm | Kadim Medeniyetlerin İnsanlığa Katkısı 27 Mayıs 2023 12:05
34. Bölüm | Yunan Medeniyetinin Felsefe Anlayışı 27 Mayıs 2023 12:05
33. Bölüm | Anadolu ve Akdeniz Medeniyetleri 27 Mayıs 2023 12:05
32. Bölüm | Başka Kültürlerle Adapte Olma 27 Mayıs 2023 12:05
31. Bölüm | Sezai Karakoç 27 Mayıs 2023 12:05
30. Bölüm | Orta Asya, Uzak Doğu ve İran Medeniyetleri 27 Mayıs 2023 12:05
29. Bölüm | Medeniyetin Temel İlkeleri 27 Mayıs 2023 12:05
28. Bölüm | İslam'ın Altın Çağında Bilim 27 Mayıs 2023 12:05
27. Bölüm | İslam Medeniyetinde Şehir, Mimari ve Kimlik 27 Mayıs 2023 12:05
26. Bölüm | İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi 27 Mayıs 2023 12:05
25. Bölüm | Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okullarının Rolü 27 Mayıs 2023 11:05
24. Bölüm | Türkiye'de İmam Hatip Okulları 27 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Eğitim ve Öğretimde İmam Hatip Okulları 27 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | İslam Medeniyeti ve Bilim 27 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Bilgi ve Bilim 27 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Bir Medeniyetin Şehirleşmesi 27 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Medeniyetlerin Kuruluş Felsefesi 27 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Medeniyetlerin Şehirleri 27 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Medeniyet ve Şehir 02 Mart 2023 11:03
14. Bölüm | Medeniyetin İnsan Perspektifi 02 Mart 2023 11:03
13. Bölüm | Batı Medeniyetinin Ahlak Krizi 02 Mart 2023 11:03
12. Bölüm | ​Medeniyet ve Ahlak İlişkisi 02 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | İslamofobi ve Türk Düşmanlığı 02 Mart 2023 11:03
10. Bölüm | İslam Düşmanlığı ve İslam Karşıtı Irkçılık 02 Mart 2023 11:03
9. Bölüm | Medeniyetler İttifakı Projesi 02 Mart 2023 11:03
8. Bölüm | İmanın Şartları 18 Mart 2023 12:03
7. Bölüm | İslam Yurdu: Kudüs 02 Mart 2023 11:03
6. Bölüm | Evanjelizm'in Arka Planı 02 Mart 2023 11:03
5. Bölüm | İslam ve Batı Medeniyeti 02 Mart 2023 11:03
4. Bölüm | Kudüs 02 Mart 2023 11:03
3. Bölüm | Mescid-i Aksa 27 Mayıs 2023 11:05
2. Bölüm | Osmanlı Medeniyeti 02 Mart 2023 11:03
1. Bölüm | Medeniyet Kavramı 02 Mart 2023 11:03

Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı geleceğe ne vadediyor?

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası
03:00 Bütüncül Bakış ve Medeniyet Perspektifi: Türkiye Yüzyılı
08:20 Türkiye Yüzyılı Geleceğe Ne Vadediyor?
23:05 Bir Başlangıç Adımı: Türkiye Yüzyılı
37:45 Batı'nın Türkiye'ye Yönelik Bakış Açısı Değişti mi?
39:50 Türkiye'nin Günümüzde Afrika Medeniyetine Yaklaşımı Nasıl?
51:23 Türkiye Yüzyılı ve İslamofobi
52:50 Batı Kaynaklı Yayınlarda "Türkiye Algısı"
01:16:05 Sultan II. Abdülhamid'e Karşı Yapılan Düşmanlık
01:26:55 Batı, II. Abdülhamid'e Neden Düşman Oldu?

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