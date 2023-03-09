Erdemli Şehir ve Geleceğin Şehirleri | Medeniyet Mirası (84. Bölüm)

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 83. bölümüyle sizlerle...

Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. İbrahim Duman konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 Erdemli şehir ve geleceğin şehirleri

09:00 Farabi'nin ideal devleti: Erdemli şehir

16:00 Farabi'ye göre erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?

28:00 Farabi'nin mutlu insanlar coğrafyası: Erdemli şehir

30:00 Farabi'ye göre ideal insanlık nasıldır?

48:00 Geleceğin şehirleri nasıl inşa edilmeli?

01:25:00 Farabi'ye göre geleceğin şehirleri