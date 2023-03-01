Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir

Farabi'ye göre erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?

02 Mart 2023 | 11:21
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Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 83. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy konuk oldu.

00:00 Medeniyet Mirası

04:00 Erdemli şehir tasavvuru

08:30 Farabi'nin ideal devleti: Erdemli Şehir

17:00 Farabi'ye göre erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?

30:00 Medeniyetler şehri: Antakya

47:00 Farabi'ye göre faziletli olmayan şehirler

01:18:00 Medeniyetin Kökleri: Şehirler

01:22:00 Geleceğin şehirleri inşa edilmeli?

01:28:00 Erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?

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