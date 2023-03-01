Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 83. bölümüyle sizlerle... Medeniyet Mirası'na bu hafta Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
04:00 Erdemli şehir tasavvuru
08:30 Farabi'nin ideal devleti: Erdemli Şehir
17:00 Farabi'ye göre erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?
30:00 Medeniyetler şehri: Antakya
47:00 Farabi'ye göre faziletli olmayan şehirler
01:18:00 Medeniyetin Kökleri: Şehirler
01:22:00 Geleceğin şehirleri inşa edilmeli?
01:28:00 Erdemli şehir ve erdemli toplum nasıl oluşur?