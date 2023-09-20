İslam Medeniyetinde İbn-i Sina | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın katkılarıyla "İslam Medeniyetinde İbn-i Sina'nın Yeri ve Önemi" konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası sizlerle...
Medeniyet Mirası'na bu hafta Prof. Dr. Ahmet Ağırakça konuk oldu.
00:00 Medeniyet Mirası
03:00 Farabi düşünce sisteminin özü nedir?
08:00 Farabi'nin İslam medeniyetine katkıları
32:00 İslam Medeniyetinde İbn-i Sina'nın yeri ve önemi
42:00 İbn-i Sina'nın yaşadığı döneme etkileri
52:00 İbn-i Sina, nasıl bir ortamda yetişmiştir?
01:17:00 İbn-i Sina'nın tıp alanında yaptığı çalışmalar