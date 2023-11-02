Medeniyet Tarihimizde Filistin'in Yeri ve Önemi | Medeniyet Mirası
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla medeniyet tarihimizde Filistin'in yeri ve önemi konuşuldu.
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle❗
00:00 Medeniyet Mirası
02:00 İsrail Gazze'de soykırım yapıyor!
06:30 Dünya Gazze'deki zulme karşı nasıl bir tavır sergiliyor?
13:00 Medeniyet tarihimizde Filistin'in yeri ve önemi
16:00 Siyonizm Yahudilikten farklı mı?
21:00 Üç kadim inanışın ortak noktası: Filistin
45:00 Küresel güçler zulme neden göz yumuyor?
52:00 Medeniyet tarihimizde Filistin'in yeri ve önemi
57:00 Filistin'de yaşananların teolojik arka planı
01:10:00 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapabilirler?
01:20:00 Filistin'de yaşananların siyasi ve ekonomik arka planı
01:30:00 İslam ülkeleri Gazze'deki soykırım için ne yapabilirler?