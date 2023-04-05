Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği (87. Bölüm)

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 87. bölümüyle sizlerle...
00:00 Medeniyet Mirası
01:09 Türkiye yüzyılı ve İslam Medeniyetinin geleceği
10:14 Bir gelecek vizyonu olarak "Türkiye Yüzyılı" söylemi
17:47 "Türkiye Yüzyılı" söyleminin önemi