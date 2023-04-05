Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği (87. Bölüm)

Bir gelecek vizyonu olarak "Türkiye Yüzyılı" söylemi

06 Nisan 2023 | 09:43
VİDEO DEVAM EDİYOR

Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un sunumu Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası 87. bölümüyle sizlerle...

00:00 Medeniyet Mirası

01:09 Türkiye yüzyılı ve İslam Medeniyetinin geleceği

10:14 Bir gelecek vizyonu olarak "Türkiye Yüzyılı" söylemi

17:47 "Türkiye Yüzyılı" söyleminin önemi

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Türkiye Yüzyılı ve İslam Medeniyetinin Geleceği (87. Bölüm)
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