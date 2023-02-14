İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü | Millet Kıraathanesi

Depremin psikolojik ve sosyolojik etkileri nelerdir?

14 Şubat 2023 | 19:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi 96. bölümüyle sizlerle... Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Psikolog Gökhan Ergür, Erdem Öztop, İbrahim Altay, Mimar Serkan Akın ve Klinik Psikolog Beyhan Budak konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

10:00 İyiliğin kötülüğü bertaraf edici gücü

31:00 Kızılay başkanı Hatay'dan izlenimlerini aktarıyor...

34:30 Kızılay çalışmalarını nasıl yürütüyor?

37:30 Kızılay vatandaşa hangi hizmetleri nasıl sunuyor?

01:10:00 Tarihsel gelişim süreci içinde Anadolu'daki yerleşimler

01:24:00 Geleneksel Türk evi modelleri

01:51:00 Depremin psikolojik ve sosyolojik etkileri

02:00:00 Kentleşme ve konut politikası nasıl olmalı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

40. Bölüm I Afrika'nın Dünü ve Bugünü
40. Bölüm I Afrika'nın Dünü ve Bugünü 27 Şubat 2022 | 19:26
Kerem Kınık | Millet Kıraathanesi
Kerem Kınık | Millet Kıraathanesi 26 Aralık 2022 | 11:03
Hakan Dedeler | Millet Kıraathanesi
Hakan Dedeler | Millet Kıraathanesi 27 Aralık 2022 | 16:30
Prof. Dr. Haluk Oral | Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Haluk Oral | Millet Kıraathanesi 03 Ocak 2023 | 19:37
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi 19 Ocak 2023 | 09:44
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi 25 Ocak 2023 | 06:41
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu | Millet Kıraathanesi
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu | Millet Kıraathanesi 31 Ocak 2023 | 12:33
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü | Millet Kıraathanesi
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü | Millet Kıraathanesi 14 Şubat 2023 | 19:08