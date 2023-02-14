İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü | Millet Kıraathanesi

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi 96. bölümüyle sizlerle... Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Psikolog Gökhan Ergür, Erdem Öztop, İbrahim Altay, Mimar Serkan Akın ve Klinik Psikolog Beyhan Budak konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
10:00 İyiliğin kötülüğü bertaraf edici gücü
31:00 Kızılay başkanı Hatay'dan izlenimlerini aktarıyor...
34:30 Kızılay çalışmalarını nasıl yürütüyor?
37:30 Kızılay vatandaşa hangi hizmetleri nasıl sunuyor?
01:10:00 Tarihsel gelişim süreci içinde Anadolu'daki yerleşimler
01:24:00 Geleneksel Türk evi modelleri
01:51:00 Depremin psikolojik ve sosyolojik etkileri
02:00:00 Kentleşme ve konut politikası nasıl olmalı?