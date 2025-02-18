Millet Kıraathanesi
Yazar Zeki Bulduk'un Unutamadığı Hatıralar | Millet Kıraathanesi
Yazar Zeki Bulduk'un Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Yazar Zeki Bulduk misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Millet Kıraathanesi
12:00 Yazar Zeki Bulduk'un Unutamadığı Film...
36:00 Yazar Zeki Bulduk'un Unutamadığı Kitap...
47:00 Yazar Zeki Bulduk'un Unutamadığı Hatıralar...
54:00 Yazar Zeki Bulduk'un Hayatında İz Bırakan Bir Hikaye...
01:05:00 Yazar Zeki Bulduk'un Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler...
01:11:00 Yazar Zeki Bulduk'un Unutamadığı Hatıralar...
01:20:00 Yazar Zeki Bulduk'un Anlam Yüklediği Eşyalar...