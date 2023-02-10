Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce canımızı kaybettik, binlerce canımız yaralı şekilde kurtuldu.

Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Sosyolog / Yazar Erol Erdoğan, Dr. Masum Vanlıoğlu ve Doç. Dr. Turgay Şirin ile konuştuk. Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel Yayını

08:00 Deprem sonrasında dayanışma ve beraberlik

11:00 Deprem sonrasında kenetlenme duygusu: Birlik ve Beraberlik

24:30 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?

26:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım

28:30 Toplumsal travmalar ve güven duygusu

32:00 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki Güvenlik ve Psikolojik Destek

58:00 Afet sonrasında iş birliği ve dayanışma: Yardımlaşma Duygusu

01:04:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım

01:31:00 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?

02:05:00 Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?

02:30:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım