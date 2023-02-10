Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce canımızı kaybettik, binlerce canımız yaralı şekilde kurtuldu.
Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Sosyolog / Yazar Erol Erdoğan, Dr. Masum Vanlıoğlu ve Doç. Dr. Turgay Şirin ile konuştuk. Başımız sağ olsun...
00:00 Deprem Özel Yayını
08:00 Deprem sonrasında dayanışma ve beraberlik
11:00 Deprem sonrasında kenetlenme duygusu: Birlik ve Beraberlik
24:30 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?
26:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım
28:30 Toplumsal travmalar ve güven duygusu
32:00 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki Güvenlik ve Psikolojik Destek
58:00 Afet sonrasında iş birliği ve dayanışma: Yardımlaşma Duygusu
01:04:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım
01:31:00 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?
02:05:00 Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?
02:30:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım