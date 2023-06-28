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Bayram Gelenekleri ve Hatıraları I Bayram Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm
Ekrem Demirli | Hac Sohbetleri 28 Haziran 2023 | . Bölüm
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş | Hac Sohbetleri 28 Haziran 2023 | 1. Bölüm
Dr. Sait Başer | Bayram Sohbetleri I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm
Neyzen Ahmet Şahin | Bayram Sohbetleri I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım | Bayram Sohbetleri I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Prof. Dr. Hayreddin Karaman | Özel Röportaj I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Gece: Kadir Gecesi I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi (Özel) I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Regaib Gecesinin Anlam ve Önemi I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Muhammet Mustafa Biliz - Mevlid'in Tevhid Bahri I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
İsmail Coşar - Mevlid-i Şerif Tevhid Bahri I Mübarek Geceler 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm

Bayram Gelenekleri ve Hatıraları I Bayram Sohbetleri

Bayram Sohbetleri'nin ilk konukları Coşkun Yılmaz ve Ender Doğan oldu.

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