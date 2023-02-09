Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce canımızı kaybettik, binlerce canımız yaralı şekilde kurtuldu. Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Eğitimci Aziz Erdoğan, Dr. Rukiye Karaköse ve Eğitimci Ahmet Şahin Akbulut ile konuştuk. Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel Yayını

18:00 Deprem travmasını atlatmak için yardımlaşmanın önemi

25:00 Afet zamanlarında sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?

37:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım

39:30 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?

55:00 Zamanın durduğu an: 04.17

01:20:00 Depremzedelere yardım ederken dikkat edilmesi gerekenler

01:30:00 Toplumsal travmalarda neler yaşanır?

01:38:00 Deprem travmasını atlatmak için yardımlaşmanın önemi