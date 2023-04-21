Dr. Sait Başer | Bayram Sohbetleri (1. Bölüm) 21.04.2023
Bayram Sohbetleri programının bu bölümüne Dr. Sait Başer konuk oldu.
21 Nisan 2023 | 18:17
Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla Bayram Sohbetleri 2023 programının ilk bölümüne Kültür ve Tarih Araştırmacısı Dr. Sait Başer konuk oldu.
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Dr. Sait Başer | Bayram Sohbetleri (1. Bölüm) 21.04.2023 21 Nisan 2023 | 18:17