Mehmet Nuri Yardım | Bayram Sohbetleri (3. Bölüm) 23.04.2023
Bayram Sohbetleri programının bu bölümüne Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım konuk oldu.
23 Nisan 2023 | 16:21
Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla Bayram Sohbetleri 2023 programının 3. bölümüne Edebiyatçı / Yazar Mehmet Nuri Yardım konuk oldu.
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