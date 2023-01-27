Mevlid'in Tevhid Bahri

Hacı Bayram Veli Camii'nde Çankaya Kocatepe Camii Baş Müezzini'nin sesinden Tevhid Bahri'ni sizlerle buluşturuyoruz.

27 Ocak 2023 | 18:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

(Tevhid Bahri)

Seyyid-i Kâinat, Hz. Fahri Alem Muhammed Mustafa ra Salavat

Allâh adın zikredelim evvela
Vacib oldu cümle işte her kula

Allâh adın her kim ol evvel anâ
Her işi âsan eder Allâh anâ

Allâh adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu

Bir kez Allâh dese şevkile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan

İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murada erişir Allâh diyen

Aşk ile gel imdi Allâh diyelim
Dert ile göz yaş ile ah edelim

Ola kim rahmet kıla ol padişah
Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle alem yok iken ol var idi
Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

Sün ile bunları, ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldu delil

'Ol! ' dedi bir kere var oldu cihan
'Olma! ' derse, mahv olur ol dem hemân

Medet Ya Rabbel Alemin

Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir ol kim andan artık Tanrı yok!

Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyet kılarız illa size

Ol vasiyyet kim derim hem tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte

Hakk Teala rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede ben kuluna

El-Fatiha...

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