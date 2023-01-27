(Tevhid Bahri)

Seyyid-i Kâinat, Hz. Fahri Alem Muhammed Mustafa ra Salavat

Allâh adın zikredelim evvela

Vacib oldu cümle işte her kula

Allâh adın her kim ol evvel anâ

Her işi âsan eder Allâh anâ

Allâh adı olsa her işin önü

Hergiz ebter olmaya anın sonu

Bir kez Allâh dese şevkile lisan

Dökülür cümle günah misli hazan

İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen

Her murada erişir Allâh diyen

Aşk ile gel imdi Allâh diyelim

Dert ile göz yaş ile ah edelim

Ola kim rahmet kıla ol padişah

Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür

Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle alem yok iken ol var idi

Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek

Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

Sün ile bunları, ol var eyledi

Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol Celil

Birliğine bunları kıldu delil

'Ol! ' dedi bir kere var oldu cihan

'Olma! ' derse, mahv olur ol dem hemân

Medet Ya Rabbel Alemin

Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok

Birdir ol kim andan artık Tanrı yok!

Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb

Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

Ey azizler işte başlarız söze

Bir vasiyet kılarız illa size

Ol vasiyyet kim derim hem tuta

Mis gibi kokusu canlarda tüte

Hakk Teala rahmet eyleye anâ

Kim beni ol bir dua ile anâ

Her kim diler bu duada buluna

Fatiha ihsan ede ben kuluna

El-Fatiha...