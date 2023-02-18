Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç

Peygamber Efendimiz (sav) Miraç Gecesi neler yaşadı?

18 Şubat 2023 | 14:00
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VAV TV Miraç Gecesi Özel programında Selim Çakıroğlu, konukları Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel ile Miraç Gecesi'nin önemini konuştu.

00:00 Miraç Gecesi Özel
00:30 Nahl Suresi 125 - 128. Ayetler
37:00 İlahi Rahmet Vesilemiz: Miraç Gecesi
48:00 Tevhid Bahri
01:06:00 Allah'ın (c.c.) Peygamber Efendimize (S.A.V.) Manevi Bir İkramı: Miraç
01:14:00 İsra ve Miraç hadisesinin Müslümanlar Açısından Önemi
01:18:30 İsra hadisesi nasıl gerçekleşti?
01:23:00 Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi neler yaşadı?
01:34:00 Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi nedir?
01:41:00 Kudüs'ün Müslümanlar için önemi nedir?
01:45:00 Miraç mucizesinden alınması gereken ibret ve dersler
02:10:00 Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç
02:26:00 Ali Rıza Temel'den Miraç Gecesi Duası

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