

VAV TV Miraç Gecesi Özel programında Selim Çakıroğlu, konukları Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel ile Miraç Gecesi'nin önemini konuştu.

00:00 Miraç Gecesi Özel

00:30 Nahl Suresi 125 - 128. Ayetler

37:00 İlahi Rahmet Vesilemiz: Miraç Gecesi

48:00 Tevhid Bahri

01:06:00 Allah'ın (c.c.) Peygamber Efendimize (S.A.V.) Manevi Bir İkramı: Miraç

01:14:00 İsra ve Miraç hadisesinin Müslümanlar Açısından Önemi

01:18:30 İsra hadisesi nasıl gerçekleşti?

01:23:00 Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi neler yaşadı?

01:34:00 Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi nedir?

01:41:00 Kudüs'ün Müslümanlar için önemi nedir?

01:45:00 Miraç mucizesinden alınması gereken ibret ve dersler

02:10:00 Namazın Müslümanlara hediye edildiği gece: Miraç

02:26:00 Ali Rıza Temel'den Miraç Gecesi Duası