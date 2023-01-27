Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi (Özel)

Regaib Gecesi Özel programının konukları Prof. Dr. Kerim Buladı ve Dr. Masum Vanlıoğlu oldu.

28 Ocak 2023 | 17:10
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Regaib Gecesi Özel programı sizlerle... Regaib Gecesi Özel programının konukları İstanbul Üni. Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ve Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu oldu.

00:00 Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi (Özel)
3:00 Kur'an-ı Kerim Tilaveti Tevbe suresi 126-129. / Neml Suresi 91-93. ayetler (Okuyan: Murat Özer)
11:00 Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi
21:23 Regaib Gecesi anlam ve önemi
23:16 Regaib Gecesi nasıl ihya edilmeli?
31:30 Üç ayları nasıl geçirmeliyiz?
50:09 Mehmet Kemiksiz'in sesinden ilahiler
1:22:00 Müslümanın Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?
1:32:15 Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz neler?
1:48:07 Dua

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