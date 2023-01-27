Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Regaib Gecesi Özel programı sizlerle... Regaib Gecesi Özel programının konukları İstanbul Üni. Emekli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ve Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu oldu.

00:00 Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi (Özel)

3:00 Kur'an-ı Kerim Tilaveti Tevbe suresi 126-129. / Neml Suresi 91-93. ayetler (Okuyan: Murat Özer)

11:00 Rahmet mevsiminin ilk cemresi: Regaib Gecesi

21:23 Regaib Gecesi anlam ve önemi

23:16 Regaib Gecesi nasıl ihya edilmeli?

31:30 Üç ayları nasıl geçirmeliyiz?

50:09 Mehmet Kemiksiz'in sesinden ilahiler

1:22:00 Müslümanın Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?

1:32:15 Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz neler?

1:48:07 Dua