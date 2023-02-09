Zamanın durduğu an: 04:17

Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?

10 Şubat 2023 | 18:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce canımızı kaybettik, binlerce canımız yaralı şekilde kurtuldu. Ülkemizde yaşanan "büyük felaketi" Eğitimci Aziz Erdoğan, Dr. Rukiye Karaköse ve Eğitimci Ahmet Şahin Akbulut ile konuştuk. Başımız sağ olsun...

00:00 Deprem Özel Yayını
18:00 Deprem travmasını atlatmak için yardımlaşmanın önemi
25:00 Afet zamanlarında sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?
37:00 Afet durumunda psikolojik ilk yardım
39:30 Depremzedelere nasıl yardım edebiliriz?
55:00 Zamanın durduğu an: 04.17
01:20:00 Depremzedelere yardım ederken dikkat edilmesi gerekenler
01:30:00 Toplumsal travmalarda neler yaşanır?
01:38:00 Deprem travmasını atlatmak için yardımlaşmanın önemi

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