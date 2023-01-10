83. Bölüm | Dünya Romanının Serüveni

Önce kalem vardı sonra mürekkep… Duygular mürekkep oldu tane tane damladı. Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 83. bölümüyle sizlerle...
Mürekkep Damlaları'na bu hafta Türk öykü ve inceleme yazarı Necip Tosun konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
06:00 Dünya romanının serüveni
32:00 Gerçekten bir dünya romanı var mı?
37:00 Dünya romanında Nobel ödüllerinin yeri
52:00 Bir eser nasıl klasik olur?
01:10:00 Türk romanı Dünya romanının neresinde duruyor?
01:29:00 Haftanın film önerisi
01:32:00 Bir fotoğrafın hikayesi