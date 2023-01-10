83. Bölüm | Dünya Romanının Serüveni

Türk romanı Dünya romanının neresinde duruyor?

10 Ocak 2023 | 19:48
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Önce kalem vardı sonra mürekkep… Duygular mürekkep oldu tane tane damladı. Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 83. bölümüyle sizlerle...

Mürekkep Damlaları'na bu hafta Türk öykü ve inceleme yazarı Necip Tosun konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

06:00 Dünya romanının serüveni

32:00 Gerçekten bir dünya romanı var mı?

37:00 Dünya romanında Nobel ödüllerinin yeri

52:00 Bir eser nasıl klasik olur?

01:10:00 Türk romanı Dünya romanının neresinde duruyor?

01:29:00 Haftanın film önerisi

01:32:00 Bir fotoğrafın hikayesi

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