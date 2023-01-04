86. Bölüm | Şehir, İnsan ve Değişim

Önce kalem vardı sonra mürekkep… Duygular mürekkep oldu tane tane damladı. Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 86. bölümüyle sizlerle...
Mürekkep Damlaları'na bu hafta Nuri Sincanlı konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
07:00 Şehir, insan ve değişim
18:00 "Şehir Yıkılırken" romanı çerçevesinde şehre ve edebiyata bakış
27:00 "Şehir Yıkılırken" romanı çerçevesinde İstanbul'un dönüşümü
36:00 Kaybolan mahalle hayatı ve şehirlerin hafızası
01:05:00 İstanbul romanları çerçevesinde şehir hayatı ve edebiyat
01:15:00 Romanlarda gelenek ve modernizm konusunda İstanbul bir turnusol kağıdı mı?