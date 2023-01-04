86. Bölüm | Şehir, İnsan ve Değişim

Romanlarda gelenek ve modernizm konusunda İstanbul bir turnusol kağıdı mı?

04 Ocak 2023 | 21:47
VİDEO DEVAM EDİYOR

Önce kalem vardı sonra mürekkep… Duygular mürekkep oldu tane tane damladı. Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 86. bölümüyle sizlerle...

Mürekkep Damlaları'na bu hafta Nuri Sincanlı konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

07:00 Şehir, insan ve değişim

18:00 "Şehir Yıkılırken" romanı çerçevesinde şehre ve edebiyata bakış

27:00 "Şehir Yıkılırken" romanı çerçevesinde İstanbul'un dönüşümü

36:00 Kaybolan mahalle hayatı ve şehirlerin hafızası

01:05:00 İstanbul romanları çerçevesinde şehir hayatı ve edebiyat

01:15:00 Romanlarda gelenek ve modernizm konusunda İstanbul bir turnusol kağıdı mı?

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