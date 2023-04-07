Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri (97. Bölüm)

Eski İftar Sofraları Nasıl Hazırlanıyordu?

07 Nisan 2023 | 11:02
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Zeki Bulduk'un sunumu, Ali Şükrü Çoruk ve Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 97. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

01:00 El-Hikemü'l-Ataiyye'den.../ Ataullah İskenderi

05:00 Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri

13:15 Eski İftar Sofraları Nasıl Hazırlanıyordu?

30:00 Eski Ramazanlarda İftar İlanları 35:300 Eski Ramazanlarda İftar Davetiye Örnekleri

44:00 Geleneksel Beyazıt Kulesi İftarları

55:00 Osmanlı Dönemindeki Huzur Dersleri

56:10 Osmanlı'da Saray İftarları Nasıl Oluyordu?

01:00:00 Huzur Dersleri Sadece Sarayda mı Yapılıyordu?

01:05:00 Huzur Derslerine Kimler Neye Göre Çağırılıyordu?

01:10:00 Sultan Abdülhamit Dönemindeki İftar Gelenekleri

01:11:00 Bir Ramazan Geleneği: Diş Kirası

01:22:40 Ramazanda Hırka-ı Saadet Ziyaretleri

01:35:00 Bağdat Köşkü'nde İftar Daveti

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