Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri (97. Bölüm)

Zeki Bulduk'un sunumu, Ali Şükrü Çoruk ve Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 97. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri" konuşuldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
01:00 El-Hikemü'l-Ataiyye'den.../ Ataullah İskenderi
05:00 Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri
13:15 Eski İftar Sofraları Nasıl Hazırlanıyordu?
30:00 Eski Ramazanlarda İftar İlanları 35:300 Eski Ramazanlarda İftar Davetiye Örnekleri
44:00 Geleneksel Beyazıt Kulesi İftarları
55:00 Osmanlı Dönemindeki Huzur Dersleri
56:10 Osmanlı'da Saray İftarları Nasıl Oluyordu?
01:00:00 Huzur Dersleri Sadece Sarayda mı Yapılıyordu?
01:05:00 Huzur Derslerine Kimler Neye Göre Çağırılıyordu?
01:10:00 Sultan Abdülhamit Dönemindeki İftar Gelenekleri
01:11:00 Bir Ramazan Geleneği: Diş Kirası
01:22:40 Ramazanda Hırka-ı Saadet Ziyaretleri
01:35:00 Bağdat Köşkü'nde İftar Daveti