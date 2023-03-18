Günümüz edebiyatında aşıklara yer var mı? | Mürekkep Damlaları (94. Bölüm)

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 95. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda aşk kavramının romanlara yansıması" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Tarık Tufan ve Prof. Dr. Turgay Anar konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

02:27 Attila İlhan Şiiri / Sultan-ı Yegah

11:40 Günümüz edebiyatında aşıklara yer var mı?

15:05 Tarık Tufan'ın "Aşıklara Yer Yok" romanı

21:00 Romanda kurmaca ve gerçeklik

27:05 Romanda başlangıçlar okuyucuyu nasıl etkiler?

41:56 Edebiyatımızda roman türünde zaman kavramı

43:21 Romanlarda mekan ve karakter ilişkisi

01:07:32 Edebiyatımızda aşk kavramının romanlara yansıması

01:18:05 "Aşıklara Yer Yok" ve "Amak-ı Hayal" romanlarındaki benzerlik

01:37:24 Romanlardaki karakter isimleri bilinçli mi seçiliyor?