Günümüz edebiyatında aşıklara yer var mı? | Mürekkep Damlaları (94. Bölüm)

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 95. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda aşk kavramının romanlara yansıması" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Tarık Tufan ve Prof. Dr. Turgay Anar konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:27 Attila İlhan Şiiri / Sultan-ı Yegah
11:40 Günümüz edebiyatında aşıklara yer var mı?
15:05 Tarık Tufan'ın "Aşıklara Yer Yok" romanı
21:00 Romanda kurmaca ve gerçeklik
27:05 Romanda başlangıçlar okuyucuyu nasıl etkiler?
41:56 Edebiyatımızda roman türünde zaman kavramı
43:21 Romanlarda mekan ve karakter ilişkisi
01:07:32 Edebiyatımızda aşk kavramının romanlara yansıması
01:18:05 "Aşıklara Yer Yok" ve "Amak-ı Hayal" romanlarındaki benzerlik
01:37:24 Romanlardaki karakter isimleri bilinçli mi seçiliyor?