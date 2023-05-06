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Mürekkep Damlaları | Defter-i Meşahirler
Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?
Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 102. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Defter-i Meşahirler" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Ömer Faruk Şerifoğlu konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
04:00 Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatında "Defter-i Meşahirler"
07:00 Defter-i Meşahir ne anlama gelir?
10:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri
12:36 Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?
21:00 Süheyl Ünver'in defter-i meşahir eseri
31:00 Defter-i meşahirlerin muhteviyatı
43:00 Röportaj
53:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri
57:00 Süheyl Ünver'in XX. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahir' eseri
58:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eserinin muhteviyatı
01:13:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eseri
01:34:00 Bir fotoğrafın hikayesi