Mürekkep Damlaları | Defter-i Meşahirler

Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 102. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Defter-i Meşahirler" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Ömer Faruk Şerifoğlu konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

04:00 Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatında "Defter-i Meşahirler"

07:00 Defter-i Meşahir ne anlama gelir?

10:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri

12:36 Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?

21:00 Süheyl Ünver'in defter-i meşahir eseri

31:00 Defter-i meşahirlerin muhteviyatı

43:00 Röportaj

53:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri

57:00 Süheyl Ünver'in XX. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahir' eseri

58:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eserinin muhteviyatı

01:13:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eseri

01:34:00 Bir fotoğrafın hikayesi