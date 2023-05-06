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Mürekkep Damlaları | Defter-i Meşahirler 06 Mayıs 2023 07:05
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri 15 Nisan 2023 01:04
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri (97. Bölüm) 07 Nisan 2023 11:04
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 15 Nisan 2023 01:04
Mürekkep Damlaları | Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? 15 Nisan 2023 01:04
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı 15 Nisan 2023 01:04
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar 15 Nisan 2023 01:04
Depremin Edebiyatımıza Yansıması 15 Nisan 2023 01:04
88. Bölüm | Eski - Yeni Tartışması 18 Mart 2023 03:03
87. Bölüm | Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım 18 Mart 2023 03:03
86. Bölüm | Şehir, İnsan ve Değişim 18 Mart 2023 03:03
85. Bölüm | Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 01 Mart 2023 03:03
83. Bölüm | Dünya Romanının Serüveni 18 Mart 2023 03:03
Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi (42. Bölüm) 01 Mart 2023 03:03
38. bölüm I Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak 01 Mart 2023 03:03
37. Bölüm I Sibel Eraslan 01 Mart 2023 03:03
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları (36. Bölüm) 01 Mart 2023 03:03
35. Bölüm I Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM 01 Mart 2023 03:03
33. Bölüm I Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni 01 Mart 2023 03:03
32. Bölüm I Diriliş Eri: Sezai Karakoç 01 Mart 2023 03:03
31. Bölüm I Osmanlı Romanında Şair ve Şiir 01 Mart 2023 03:03
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre (30. Bölüm) 28 Şubat 2023 07:02
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı (29. Bölüm) 28 Şubat 2023 07:02
28. Bölüm I Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl 28 Şubat 2023 07:02
27. Bölüm I İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri 01 Mart 2023 03:03
26. Bölüm I Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri 28 Şubat 2023 07:02
25. Bölüm I Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları 28 Şubat 2023 07:02
24. Bölüm I İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü 28 Şubat 2023 07:02
23. Bölüm I Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı 28 Şubat 2023 07:02
22. Bölüm I Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi 28 Şubat 2023 07:02
21. Bölüm I Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı 28 Şubat 2023 07:02
20. Bölüm I Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri 01 Mart 2023 03:03
3. Bölüm - Geleneksel İstanbul Ramazanları 01 Mart 2023 03:03

Mürekkep Damlaları | Defter-i Meşahirler

Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 102. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Defter-i Meşahirler" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Ömer Faruk Şerifoğlu konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

04:00 Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatında "Defter-i Meşahirler"

07:00 Defter-i Meşahir ne anlama gelir?

10:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri

12:36 Defter-i Meşahirler edebiyat dünyası için müstakil bir tür müdür?

21:00 Süheyl Ünver'in defter-i meşahir eseri

31:00 Defter-i meşahirlerin muhteviyatı

43:00 Röportaj

53:00 Türk kültür, sanat ve edebiyat dünyasında Defter-i Meşahir örnekleri

57:00 Süheyl Ünver'in XX. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahir' eseri

58:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eserinin muhteviyatı

01:13:00 Süheyl Ünver'in Defter-i Meşahir eseri

01:34:00 Bir fotoğrafın hikayesi

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