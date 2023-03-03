Mürekkep Damlaları | Depremin Edebiyatımıza Yansıması

Roman ve öykülerde depremlere dair gözlemler nasıl aktarıldı?

03 Mart 2023 | 17:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 93. bölümüyle sizlerle...

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda deprem ve yankıları" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

02:50 Uy Havar - Ahmet Arif

05:58 Depremin edebiyatımıza yansıması

11:00 1939 Erzincan depreminin karikatürlere yansıması

17:58 Depremlerin edebiyata yansımaları

55:45 Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar

59:29 Roman ve öykülerde depremlere dair gözlemler nasıl aktarıldı?

1:06:31 Dünya edebiyatında depremin yansıdığı eserler

1:17:05 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserinde Erzurum depremi

1:20:13 Tanpınar'ın eserlerinde Erzurum depreminin izleri

1:24:51 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Erzurumlu Tahsin" hikayesi

1:37:07 Sezai Karakoç'un 1966'da Varto depremini kaleme aldığı yazı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi (42. Bölüm)
42. Bölüm I "Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi 09 Mart 2022 | 11:59
83. Bölüm | Dünya Romanının Serüveni
83. Bölüm | Dünya Romanının Serüveni 10 Ocak 2023 | 19:49
85. Bölüm | Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları
85. Bölüm | Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 27 Aralık 2022 | 20:36
86. Bölüm | Şehir, İnsan ve Değişim
86. Bölüm | Şehir, İnsan ve Değişim 04 Ocak 2023 | 21:45
87. Bölüm | Bir Nesil Tasavvuru Olarak "Asım"
87. Bölüm | Bir Nesil Tasavvuru Olarak "Asım" 02 Ocak 2023 | 15:25
88. Bölüm | Eski - Yeni Tartışması
88. Bölüm | Eski - Yeni Tartışması 09 Ocak 2023 | 16:23
Depremin edebiyatımıza yansıması | Mürekkep Damlaları (92. Bölüm)
Depremin edebiyatımıza yansıması | Mürekkep Damlaları (92. Bölüm) 24 Şubat 2023 | 20:50
Mürekkep Damlaları | Depremin Edebiyatımıza Yansıması
Mürekkep Damlaları | Depremin Edebiyatımıza Yansıması 03 Mart 2023 | 17:34