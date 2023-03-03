Mürekkep Damlaları | Depremin Edebiyatımıza Yansıması

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları 93. bölümüyle sizlerle...
Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda deprem ve yankıları" konuşuldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:50 Uy Havar - Ahmet Arif
05:58 Depremin edebiyatımıza yansıması
11:00 1939 Erzincan depreminin karikatürlere yansıması
17:58 Depremlerin edebiyata yansımaları
55:45 Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar
59:29 Roman ve öykülerde depremlere dair gözlemler nasıl aktarıldı?
1:06:31 Dünya edebiyatında depremin yansıdığı eserler
1:17:05 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" eserinde Erzurum depremi
1:20:13 Tanpınar'ın eserlerinde Erzurum depreminin izleri
1:24:51 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Erzurumlu Tahsin" hikayesi
1:37:07 Sezai Karakoç'un 1966'da Varto depremini kaleme aldığı yazı