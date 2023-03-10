Mürekkep Damlaları | Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 94. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda deprem ve yankıları" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Mehmet Ruyan Soydan ve Prof. Dr. Turgay Anar konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı
33:00 Mehmet Akif Ersoy'un hayatına kısa bir bakış
48:00 Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy'un hatıraları
01:03:00 12 Mart İstiklal Marşının kabulü sonrası yapılan beste çalışmaları