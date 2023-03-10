Mürekkep Damlaları | Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

İstiklal Marşı için uygun beste nasıl seçildi?

10 Mart 2023 | 15:07
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Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 94. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda deprem ve yankıları" konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Mehmet Ruyan Soydan ve Prof. Dr. Turgay Anar konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

02:00 Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

33:00 Mehmet Akif Ersoy'un hayatına kısa bir bakış

48:00 Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy'un hatıraları

01:03:00 12 Mart İstiklal Marşının kabulü sonrası yapılan beste çalışmaları

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