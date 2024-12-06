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Bakara Suresi Rehberliğinde İnsanın Tekamül Yolculuğu | Nefs Ülkesi 06 Aralık 2024 6. Bölüm
Rahman Suresi Rehberliğinde İnsanı ve Kainatı Anlamak | Nefs Ülkesi 30 Kasım 2024 5. Bölüm
Kainatın Dengesini Fark Etmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı? | Nefs Ülkesi 22 Kasım 2024 4. Bölüm
Rahman Suresi ışığında nefs ilmi - Nefs Ülkesi 14 Kasım 2024 3. Bölüm
Nefs Mertebelerinde Yükselmek Nasıl Mümkün Olur? | Nefs Ülkesi 09 Kasım 2024 2. Bölüm
Nefsi tanıma yolculuğu - Nefs Ülkesi 09 Kasım 2024 1. Bölüm

Bakara Suresi Rehberliğinde İnsanın Tekamül Yolculuğu | Nefs Ülkesi

İnsan manevi yolculukta yaşadığı halleri nasıl anlamlandırmalı?

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi
02:00 Modern İnsanın Ölüm Anlayışı Nasıldı?
03:00 Manevi Kalp İle Ölüm Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
07:15 "İnfak, Nefsin Ağırlıklarından Kurtulmaktır"
12:00 Bakara Suresi Rehberliğinde İnsanın Tekamul Yolculuğu...
13:00 Kur'an Okumanın Bireyin Psikolojik Sağlığına Nasıl Katkıları Var?
14:15 Elif, Lam, Mim Gibi Mukatta Harflerinin Manevi Kalbe Etkileri
20:15 İnsan Manevi Yolculukta Yaşadığı Halleri Nasıl Anlamlandırmalı?
23:30 Müslümanın Ölüme Bakışı Nasıl Olmalı?
27:00 Takvanın Üç Boyutu: Azaları, Kalbi ve Sırrı Koruma
28:50 "Şüphe" Duaybilmenin İnsanın Hakikat Yolculuğundaki Önemi
31:30 Gayb Neyi İfade Eder?
36:30 Modern Psikolojinin Beslendiği Kaynaklar Ne Kadar Güvenilir?
42:30 Depresyon İçinde Olan Bir Filozof İnsanlığa Şifa Olabilir mi?
48:30 Görünenin Ötesini Anlamak İçin Gayba İmanın Gerekliliği

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