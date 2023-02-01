11. Bölüm I İki Yüzlü İhanet: Münafıklık

Medine'de Münafıkların Lideri: Abdullah b. Übey

Peygamberimiz Döneminde İki Yüzlü İhanet: Münafıklık

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Abdullah Bin Übey Kimdir?

Babasının annesine nisbetle İbn Selûl diye de anılan Abdullah, Hazrec kabilesinin reisi olup Medine'nin idaresi kendisine verilmek üzere iken Hz. Peygamber'in oraya hicretiyle bundan vazgeçilmiştir. Bu sebeple, Bedir Gazvesi'nden hemen sonra müslüman olmuş görünmesine rağmen, Peygamber'e ve onun tebliğ ettiği dine karşı beslediği kin ve düşmanlık duygularından hiçbir zaman kurtulamamıştır.