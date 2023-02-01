Kur'an ve İnsan programında bu hafta Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sizlere dua ve zikir konusunda bir sohbet verdi. Dua ve zikrin mümin için vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ayet ve hadislerle konuyu detaylandırdı.

00:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan

01:45 Peygamberlerin diğer insanlardan en büyük farkı

05:00 Bakara Suresi 186. Ayetin iniş sebebi

11:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti

15:00 Peygamberlerin verdikleri bilgi en doğru bilgidir

21:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti

26:00 İslam'da dua ve zikir