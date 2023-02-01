Kur'an ve İnsan programında bu hafta Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sizlere dua ve zikir konusunda bir sohbet verdi. Dua ve zikrin mümin için vazgeçilmez olduğunu belirten Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ayet ve hadislerle konuyu detaylandırdı.
00:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan
01:45 Peygamberlerin diğer insanlardan en büyük farkı
05:00 Bakara Suresi 186. Ayetin iniş sebebi
11:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti
15:00 Peygamberlerin verdikleri bilgi en doğru bilgidir
21:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti
26:00 İslam'da dua ve zikir