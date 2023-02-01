6. Bölüm I Nasr Suresi Tefsiri

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu hafta bizlere Nasr Suresi'nin tefsirini anlattı.

02 Şubat 2023 | 20:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu hafta bizlere Nasr Suresi'nin tefsirini anlattı.

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth. 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde 2- ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, 3- Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korku ve Ümit Arasında Yaşamak (15. Bölüm)
15. Bölüm | Korku İle Ümit Arasında Yaşamak 21 Eylül 2021 | 13:15
Fil Vakası Nasıl Gerçekleşti? (16. Bölüm)
16. Bölüm | Fil Vakası Nasıl Gerçekleşti? 28 Eylül 2021 | 13:30
Fecr Suresi'nin Evrensel Mesajları (17. Bölüm)
17. Bölüm | Fecr Suresi'nin Evrensel Mesajları 26 Ekim 2021 | 10:53
İslam'da İçki İçmenin Hükmü (18. Bölüm)
18. Bölüm | İslam'da İçki İçmenin Hükmü 28 Aralık 2021 | 19:53
Mescid-i Dırar (Zararlı Mescid) Olayı Nedir? (19. Bölüm)
19. Bölüm | Mescid-i Dırar (Zararlı Mescid) Olayı 14 Mart 2022 | 09:49
20. Bölüm | Alak ve Duha Surelerinin anlamı
20. Bölüm | Alak ve Duha Surelerinin fazileti 01 Şubat 2023 | 11:40
21. Bölüm I Ayet ve Hadislerde Allah'ı Zikretmenin Fazileti
21. Bölüm I Ayet ve Hadislerde Allah'ı Zikretmenin Fazileti 01 Şubat 2023 | 11:58
22. Bölüm I Ma'un Suresi'nin tefsiri
22. Bölüm I Ma'un Suresi'nin tefsiri 01 Şubat 2023 | 15:31