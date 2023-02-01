6. Bölüm I Nasr Suresi Tefsiri

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu hafta bizlere Nasr Suresi'nin tefsirini anlattı.

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth. 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde 2- ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, 3- Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.