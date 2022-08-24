15. Bölüm "Medine"

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın anlatımı ve Prof. Dr. Casim Avcı'nın katkılarıyla Peygamberimizin (sav) İzinde 15. bölümüyle yayında! Peygamberimizin İzinde programında bu haftanın konuğu Sivas Cumhuriyet Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kılıç oldu. İslam Davetinin Medine Dönemi Ezan İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıktı? Hz. Peygamber'in İlk Müezzini: Bilal Habeşi Medine'nin Kalbi: Mescid-i Nebevi İslami Şehir Modeli: Medine İslam Şehri Medine'nin Manevi Dinamikleri İslam Tarihinde İlk Nüfus Sayımı Hz. Peygamber'in Kardeşlik (Muâhât) Uygulaması Ensar ve Muhacir Arasındaki Kardeşlik Akdi: Muâhât

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