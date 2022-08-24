16. Bölüm "Hz. Davud"

Hz. Davud, Calut'u nasıl öldürdü? Hz. Davud'un Kur'an'daki hadiseleri nelerdir? Hz. Süleyman'ın mektubunda neler yazılıydı? Peygamberlerimizin İzinde programında bu hafta Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel Hoca bizlere Hz. Davud'un hayatını anlattı. Peygamberlerimizin İzinden 16. bölümüyle yayında...!
00:00 Peygamberlerimizin İzinden
03:00 Hz. Davud'un Peygamberliği
06:00 Hz. Davud, Calut'u Nasıl Öldürdü?
08:00 Hz. Davud ve Filistin
12:00 Hz. Davud'un Peygamberliği
20:00 Hz. Davud'un Kur'an'daki Hadiseleri
23:00 Hz. Davud ve Oğlu Hz. Süleyman
25:00 Hz. Süleyman Kimdir?
28:00 Hz. Süleyman'ın Peygamberliği
30:00 Hz. Süleyman'a Verilen Nimetler
35:00 Hz. Süleyman'ın Peygamberliği
42:00 Hz. Süleyman ve Hüdhüd Kuşu
47:00 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman Kıssası
49:00 Hz. Süleyman'ın Mektubu
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