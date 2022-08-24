16. Bölüm "Hz. Davud"

Hz. Davud, Calut'u nasıl öldürdü? Hz. Davud'un Kur'an'daki hadiseleri nelerdir? Hz. Süleyman'ın mektubunda neler yazılıydı? Peygamberlerimizin İzinde programında bu hafta Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel Hoca bizlere Hz. Davud'un hayatını anlattı. Peygamberlerimizin İzinden 16. bölümüyle yayında...!

00:00 Peygamberlerimizin İzinden

03:00 Hz. Davud'un Peygamberliği

06:00 Hz. Davud, Calut'u Nasıl Öldürdü?

08:00 Hz. Davud ve Filistin

12:00 Hz. Davud'un Peygamberliği

20:00 Hz. Davud'un Kur'an'daki Hadiseleri

23:00 Hz. Davud ve Oğlu Hz. Süleyman

25:00 Hz. Süleyman Kimdir?

28:00 Hz. Süleyman'ın Peygamberliği

30:00 Hz. Süleyman'a Verilen Nimetler

35:00 Hz. Süleyman'ın Peygamberliği

42:00 Hz. Süleyman ve Hüdhüd Kuşu

47:00 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman Kıssası

49:00 Hz. Süleyman'ın Mektubu

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