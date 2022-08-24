17. Bölüm "Hz. Süleyman"

Bu bölümde "Hz. Süleyman'ın (A.S.) Hayatı" anlatıldı

24 Ağustos 2022 | 21:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Peygamberlerimizin İzinde programında bu hafta Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel Hoca bizlere Hz. Süleyman'ın (A.S.) hayatını anlattı. Peygamberlerimizin İzinden 17. bölümüyle yayında...!

00:00 Peygamberlerimizin İzinden 02:00 Hz. Süleyman Kıssası 05:00 Hz. Süleyman ve Belkıs'ın Tahtı 09:00 Allah'ın Hz. Süleyman'a Verdiği İkramlar 13:45 Belkıs'ın Müslüman Oluşu 17:00 Hz. Süleyman'ın Gücü 20:00 Hz. Süleyman'ın Saltanatı 25:00 Hz. Süleyman'ın İmtihanları 30:00 Hz. Süleyman'ın Hayatından Çıkarılacak Dersler

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