3. Bölüm | Maddi Ve Manevi Arınma Vesilesi: Oruç

Oruç tutmak sadece aç kalmak mıdır? Ramazan sofralarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Orucun farz kılınmasındaki sebepler nelerdir?

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 3. bölümüne Doç. Dr. Mehmet Efendioğlu, Yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Hafız Emre Arslan konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

10:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan

15:00 Maddi Ve Manevi Arınma Vesilesi: Oruç

20:00 Türk Toplumunda Oruç Kültürü

30:00 Oruç Tutmak Sadece Aç Kalmak Mıdır?

35:00 Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri

40:00 Orucun Farz Kılınmasındaki Sebepler

45:00 Oruç Tutmanın Faydaları

01:00:00 Kardeşlik Birlik Beraberlik Ve Yardımlaşma Ayı: Ramazan

01:10:00 Ramazan Sofralarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

01:20:00 Maddi Ve Manevi Hastalıklara Şifa: Ramazan Ve Oruç