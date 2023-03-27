3. Bölüm | Maddi Ve Manevi Arınma Vesilesi: Oruç

Oruç tutmak sadece aç kalmak mıdır? Ramazan sofralarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Orucun farz kılınmasındaki sebepler nelerdir?
Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...
Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 3. bölümüne Doç. Dr. Mehmet Efendioğlu, Yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Hafız Emre Arslan konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
10:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan
15:00 Maddi Ve Manevi Arınma Vesilesi: Oruç
20:00 Türk Toplumunda Oruç Kültürü
30:00 Oruç Tutmak Sadece Aç Kalmak Mıdır?
35:00 Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
40:00 Orucun Farz Kılınmasındaki Sebepler
45:00 Oruç Tutmanın Faydaları
01:00:00 Kardeşlik Birlik Beraberlik Ve Yardımlaşma Ayı: Ramazan
01:10:00 Ramazan Sofralarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
01:20:00 Maddi Ve Manevi Hastalıklara Şifa: Ramazan Ve Oruç