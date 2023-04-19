Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci (28. Bölüm) 19.04.2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Davranış Bilimleri Uzmanları Dr. Ferhat Aslan ve Sanatçı Ender Doğan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:30 İsra Suresi 71 - 77. Ayetler

11:00 Ramazan'ın birlik ve beraberlik ortamına zemin teşkil etmesi

21:00 Sofrada birlikteliğin aile kurumunun sıhhati için önemi

28:00 Aile içi birlik ve beraberlik

31:00 Aile içi birliktelikte huzur için babanın rolü

36:00 Anne ve babanın sorunları çözme biçimi ve çocuğa örnekliği

39:00 Modern zamanda "Aile" kavramı nasıl idrak ediliyor?