Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Dr. Erkan Aydın ve Bestekar Hakan Alvan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

04:30 Şura Suresi, 51-53. Ayetler

14:00 Asr Suresi'nin mana ve hikmeti

22:00 İbadet zamanlarının değişken olmasının hikmeti nedir?

25:00 Ömür sermayesi olarak zaman

31:00 Ömür sermayesini nerede tüketiyoruz?

33:00 İbnü'l Vakt olmakla "anı yaşamak" aynı düşüncenin ifadesi midir?

37:00 İbnü'l Vakt nedir?

44:00 İslam düşüncesinde zaman mefhumu

47:00 İnfitar Suresi, 6-19. Ayetler

01:00 İstiğfar etmenin zamanla ilişkisi nedir?

01:12:00 Ömür sermayesi olarak zaman

01:32:00 Zaman algımız ve kulluk bilincimize etkisi